Jean-Luc Dompé contraint de payer une lourde amende à son club pour conduite en état d’ivresse

Tolérance zéro. Déjà suspendu par son club pour faute grave après avoir été contrôlé en état d’ivresse fin janvier, Jean-Luc Dompé s’est vu infliger une amende à six chiffres par le club allemand. L’ailier gauche, passé par Zulte Waregem, Amiens ou encore Valenciennes, a été mis au courant de cette nouvelle sanction mardi, après avoir été convoqué par l’actuel 13ᵉ de Bundesliga.

«J’ai commis de graves erreurs »

Arrivé au club en août 2022, le Français s’est exprimé pour la première fois dans un communiqué : « Je sais qu’une simple excuse ne suffit pas, a-t-il soufflé. J‘ai totalement failli à mon rôle de modèle. J’ai commis de graves erreurs et, bien sûr, j’en assumerai pleinement les conséquences. Je comprends la déception du club, du staff technique et de tous les supporters qui m’ont soutenu jusqu’à présent. Je suis sincèrement désolé. Je suis également désolé d’avoir laissé tomber l’équipe pendant cette période cruciale. » Contrôlé avec 1,4 g d’alcool dans le sang, le joueur, déjà privé du match contre le Bayern Munich (2-2), sera aussi absent du déplacement sur le terrain de Heidenheim ce samedi prochain. S’il a repris l’entraînement cette semaine, Dompé, qui a déclaré vouloir s’engager dans des actions sociales, ne sait pas encore quand il pourra reprendre la compétition. 

Objectif Dry January en 2027 !

Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg

