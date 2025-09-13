Le Bayern Munich détruit Hambourg

Bayern 5-0 Hambourg

Buts : Gnabry (4e), A. Pavlović (9e), Kane (26e SP & 62e) & L. Díaz (29e)

Un samedi normal en Bundesliga.

Quatre buts à rien à la mi-temps, cinq au coup de sifflet final : après Leipzig lors de la première journée (6-0), le Bayern a signé son deuxième carton de la saison, ce samedi contre Hambourg (5-0). Après avoir ouvert le bal sur un banger de Serge Gnabry, le Rekordmeister a tout éteint dès le premier acte – avec notamment un doublé de Harry Kane et une passe dé de Michael Olise – pour signer son troisième succès en autant de parties disputées cette saison en championnat. Et déjà distancer la concurrence.

[⚽ VIDÉO BUT🎥] 🇩🇪 #Bundesliga 🤩 Michael Olise pour le doublé de Kane, le Bayern Munich continue sa démonstration ! 😲 Ça fait 5-0 face Hambourg !https://t.co/fyi2SQZlIW — Bein SPORTS (@beinsports_FR) September 13, 2025

De toute manière, pour les Rothosen, c’est la même chose à chaque déplacement à Munich. Le bilan des neuf derniers Bayern-Hambourg ? Tout simplement terrifiant : 6-0, 5-0, 9-2 (!), 3-1, 8-0 (!), 5-0, 8-0 (!), 6-0, et enfin 5-0 ce week-end. Cinquante-cinq buts en neuf matchs.

Pour les choses sérieuses, rendez-vous le 4 novembre face au Paris Saint-Germain !

