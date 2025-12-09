S’abonner au mag
  • CAN 2025

La Côte d’Ivoire dévoile sa liste pour la CAN, avec plusieurs surprises

La Côte d&rsquo;Ivoire dévoile sa liste pour la CAN, avec plusieurs surprises

Les Eléphants veulent conserver leur couronne.

Vainqueur de l’édition précédente après une compétition folle, la Côte d’Ivoire s’avance avec un statut de favori pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Pour cette CAN, le sélectionneur Emerse Faé a convoqué un groupe de 26 joueurs, avec plusieurs surprises.

Non convoqué depuis 2023, Wilfried Zaha fait son grand retour. Prêté au Charlotte FC par Galatasaray, l’ex-Lyonnais aux 31 sélections a obtenu sa place dans la ligne d’attaque, aux côtés de Sébastien Haller (FC Utrecht), Amad Diallo (Manchester United) ou encore Jean-Philippe Krasso (Paris FC).

Un petit nouveau et des gros absents

Grosse surprise : Nicolas Pépé ne fait pas partie de cette liste, et ce malgré sa bonne saison avec Villarreal. Double passeur décisif en finale en 2023 et sur le podium du Ballon d’or africain 2024, Simon Adingra (Sunderland) n’est pas convoqué non plus, tout comme Wilfried Singo (Galatasaray).

Outre les habituels cadres tels Ousmane Diomandé (Sporting Lisbonne), Seko Fofana (Stade rennais) ou Franck Kessié (Al-Ahli), le sélectionneur ivoirien a décidé de faire confiance au jeune Bazoumana Touré, qui explose tout en Bundesliga avec Hoffenheim (actuel 5e du championnat d’Allemagne). L’ex-Niçois Evan Guessand (Aston Villa) fait lui partie des réservistes.

À moins qu’il ne décide de faire une Adrien Rabiot.

