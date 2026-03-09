Neymar pourrait affronter les Bleus en mars

Le rêve est proche de devenir réalité. Neymar fait partie des joueurs brésiliens présélectionnés par Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux contre la France, le 26 mars au Gillette Stadium de Foxborough, et la Croatie (31 mars), d’après Globo. La liste pour ces rencontres de préparation à la Coupe du monde 2026 sera officielle lundi prochain.

Ancelotti va assister au prochain match de Santos

Le média brésilien rapporte que Carlo Ancelotti se rendra au stade lors du prochain match de Neymar avec Santos. Alors qu’il n’a plus porté le maillot auriverde depuis octobre 2023, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 buts) sera observé par le sélectionneur du Brésil à l’occasion du déplacement de son équipe sur le terrain de Mirassol, dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30 du matin.

Une dernière danse au Mondial avant une retraite bien méritée ?

L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui