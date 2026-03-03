Davide Ancelotti retourne auprès de son père

Dans les bras de Papa. Davide Ancelotti avait fait ses valises de Botafogo en décembre dernier après une petite frustration en championnat brésilien : son équipe a terminé sixième et a décroché un billet pour la phase de qualification de la prochaine Copa Libertadores.

Et oh, surprise : il n’a pas dû s’éloigner du Brésil trop longtemps. Selon les informations de l’AFP, le revoilà dans le staff de son père Carlo au poste d’adjoint de la sélection brésilienne, alors qu’il avait justement quitté cette place l’été dernier pour tenter l’aventure avec le club de John Textor en tant qu’entraîneur principal (il faut dire qu’il fallait oser y aller).

De retour pour aider l’homme au sourcil levé dans la préparation de la Coupe du monde, Ancelotti Junior sera bien présent pour les deux matchs prévus aux États-Unis face à la France le 26 mars à Boston et face à la Croatie le 31 mars à Orlando.

Un duo père-fils qui fonctionne

Outre la Seleção, ce n’est pas la première fois qu’Ancelotti père et fils travaillent ensemble pour une équipe. Au PSG de 2012 à 2013 puis au Real Madrid de 2013 à 2015, Davide y était préparateur physique dans le staff de Carlo.

C’est en 2016 au Bayern Munich qu’il prend la place d’entraîneur adjoint pour épauler son paternel, puis à Naples, à Everton (on avait presque oublié Ancelotti chez les Toffees), au Real Madrid puis pour sa première en tant que sélectionneur au Brésil. Bref, si on trouve le fils, on sait que le padre n’est pas bien loin.

Hop, encore un stage obtenu par piston.

