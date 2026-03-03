Un dirigeant de l’OL estime que l’arbitrage français a dix ans de retard sur l’Allemagne

L’herbe est plus verte ailleurs ? En matière d’arbitrage, c’est ce qu’estime le directeur général de l’OL Michael Gerlinger. Furieux du traitement réservé à son équipe lors de la défaite lyonnaise au Vélodrome dimanche soir, après laquelle le directeur technique Matthieu Louis-Jean avait été exclu pour des propos virulents envers l’arbitre Jérôme Brisard, Gerlinger a sorti le grand jeu. À l’heure où plus de 50 000 listes entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne en amont des municipales, l’ancien dirigeant du Bayern Munich propose de réformer l’arbitrage français en profondeur.

Reprochant lors de cet Olympico le second but refusé à Corentin Tolisso ainsi qu’une faute non signalée sur Tyler Morton avant le but de la victoire marseillais, Gerlinger propose ses réformes en quatre grands points, dans une note adressée à L’Équipe : l’encadrement et l’organisation du système arbitral, la communication avec les joueurs, les procédures techniques et l’usage de l’IA.

« La France est là où était l’Allemagne il y a dix ans »

« En matière d’arbitrage, la France est là où était l’Allemagne il y a 10 ans. […] L’organisation de l’arbitrage est plus structurée et plus pro en Bundesliga et en Premier League. […] En France, les relations sont plus autoritaires alors qu’en Allemagne et en Angleterre, l’avis des ligues est davantage pris en compte et les échanges entre arbitres et joueurs et entraîneurs plus fluides et constructifs », a déroulé Gerlinger au quotidien sportif.

Ses déclarations interviennent dans un contexte bien particulier : un groupe de travail composé de Gerlinger lui-même, d’Olivier Létang (Lille) et de Thiago Scuro a présenté ses réflexions d’évolution à la Direction de l’arbitrage, en s’inspirant sans surprise des modèles anglais et allemand. Une initiative portée par les gros du championnat qui sera présentée devant le collège de la Ligue 1 courant mars.

Des déclarations visiblement très indexées sur les résultats sportifs.

