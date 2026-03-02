Nice se plaint de l’arbitrage et publie un montage vidéo

L’OGC Nice commence à voir rouge, et il n’est pas question de coup de soleil ici. Après leur défaite à Jean-Bouin (1-0), les Aiglons ne sont plus qu’à six longueurs de l’AJ Auxerre, barragiste. Les plus pragmatiques diront que le jeu proposé ne suffit pas pour gagner en Ligue 1, quand d’autres souligneront d’abord certaines décisions arbitrales jugées discutables par le club azuréen.

Surprise : Nice a choisi la seconde option, en s’attaquant à l’arbitrage du championnat via un communiqué paru ce lundi. Bien qu’il assure ne pas s’appuyer là-dessus pour justifier la mauvaise saison en cours, le club azuréen a tenu à fustiger la cohérence des décisions : « De la J20 à la J24, sur cinq journées consécutives, des situations comparables ont donné lieu à des décisions radicalement opposées : penalty sifflé pour une main légère face à Brest, décision inversée par la VAR face à Monaco, contact non sanctionné face à l’OL, nouveau penalty concédé à Lorient, puis fautes similaires non sifflées et sanctions pour simulation face au Paris FC. »

Un montage vidéo pour dénoncer l’arbitrage

L’acmé de la gêne et du ridicule : l’OGC Nice a partagé une vidéo pour justifier ses propos. « Comment demander à nos joueurs d’adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d’une journée à l’autre ? déplore Maurice Cohen, le vice-président délégué du club. Les images existent. Elles sont objectives. Elles méritent une analyse cohérente. »

Quel arbitre pour proposer un montage vidéo des plus belles défaites européennes de Nice cette saison ?

