Un supporter décède en plein match à Gijón

Drame en Espagne. Ce dimanche soir, lors de la 28e journée de deuxième division espagnole entre Gijón et Leganés, un drame a endeuillé la rencontre. Le Sporting Gijón annonce qu’un fidèle supporter est décédé dans les travées d’El Molinón-Enrique Castro. L’homme de 82 ans a été victime d’une attaque cardiaque en pleine tribune. Rapidement pris en charge par les médecins du stade, il n’a pas pu être sauvé.

Un abonné depuis 40 ans

Il s’appelait Constantino Rodríguez. Venu en famille, comme à son habitude depuis des années, cet amoureux du club s’est effondré à la 4e minute du match. Les joueurs ont remarqué que des médecins intervenaient en tribune, et l’arbitre a d’abord stoppé la rencontre. Trente minutes plus tard, après avoir échangé avec les deux entraîneurs, l’officiel et le délégué ont finalement arrêté le match.

Sur le réseau X, Gijón apporte tout son soutien à la famille du défunt.

