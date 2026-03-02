Raya sauve Arsenal et le cœur d’Arteta

S’il continue à stresser comme ça, Mikel Arteta aura la même calvitie que Pep Guardiola. Dans les dernières secondes du choc entre Arsenal et Chelsea (2-1), le gardien des Gunners David Raya a sorti une parade décisive permettant à son équipe de garder l’avantage.

Arteta avoue que « son cœur s’est presque arrêté » et ne tarit pas d’éloges à propos de son gardien : « David est l’un de nos leaders, et c’est un gardien qui sait rester concentré et décider du sort d’un match quand c’est nécessaire. L’arrêt sur la dernière action, c’est un centre (de Garnacho), ce n’est pas un tir, mais ça s’est transformé en une frappe incroyable. J’ai failli avoir une crise cardiaque, mais la main de David Raya était là pour la sauver. »

Arsenal – City, le classique de cette saison

Avec cette victoire face à Chelsea, Arsenal a cinq points d’avance sur Manchester City (qui a un match de moins). La bataille pour le titre sera intense, avec notamment un City – Gunners le 18 avril prochain. Avant de s’affronter en finale de Ligue des champions ? C’est possible en tout cas.

En espérant que le petit cœur d’Arteta tienne jusque-là.

Arsenal s’en sort in extremis contre Chelsea