Arsenal s'en sort in extremis contre Chelsea

Arsenal 2-1 Chelsea

Buts : Saliba (21e) et Timber (66e) pour Arsenal // Hincapié CSC (45e+2) pour Chelsea

Une histoire de corners.

Cela n’aura pas été facile pour Arsenal ce dimanche après-midi, mais la force d’une grande équipe se trouve aussi là : savoir s’appuyer sur ses points forts quand il le faut. Les Gunners s’en sont remis à leur arme fatale, les coups de pied arrêtés, pour vaincre des Blues tenaces, puis réduits à dix en fin de partie (2-1). C’est donc sur un coup de billard sur corner qu’Arsenal a pris les commandes, avec le premier but de la saison pour William Saliba après une remise de Gabriel (1-0, 21e). Mais Chelsea n’est pas en reste dans l’exercice et le fait savoir à l’Emirates Stadium : sur un corner tiré premier poteau, Piero Hincapié se rate et dévie le cuir dans ses propres filets (1-1, 45e+2).

Stressé, comme à son habitude, Mikel Arteta se libère finalement un peu lorsque Jurriën Timber fait encore craquer Chelsea sur corner, botté à la perfection par Declan Rice (2-1, 66e). Chelsea pousse jusqu’au bout, et il faut un David Raya exceptionnel pour sortir une tentative enroulée d’Alejandro Garnacho dans le temps additionnel (90e+3). Les Blues pensent même égaliser quelques instants plus tard au bout d’une occasion décousue, mais João Pedro était finalement hors-jeu.

Le derby de Londres tombe dans la poche d’Arsenal, qui reprend cinq points d’avance sur City, alors que Chelsea reste sixième.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice (Norgaard, 76e) – Saka, Eze, Trossard (Martinelli, 56e) – Gyökeres (Havertz, 76e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Chelsea (4-3-3) : Sánchez – James, Chalobah, Sarr (Adarabioyo, 90e), Hato (Gusto, 75e) – Caicedo, Santos (Lavia, 75e), Fernández (Delap, 86e) – Neto, Pedro, Palmer (Garnacho, 86e). Entraîneur : Liam Rosenior.