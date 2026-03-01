S’abonner au mag
Pas de vainqueur dans le derby de Séville

  Betis 2-2 Séville FC

Buts : Antony (16e) et Fidalgo (37e) pour les Verdiblancos // A. Sánchez (62e) et Romero (85e) pour les Blanquirrojos

Deux partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance, le Betis a laissé filer un derby de Séville qui lui tendait les bras, se faisant rejoindre dans les derniers instants (2-2). Avant la désillusion, Antony avait ouvert le score d’un magnifique retourné, permis notamment par une chevauchée folle d’Ez Abde (1-0, 16e). Álvaro Fidalgo termine ensuite un modèle d’action collective, et tout le stade de la Cartuja prend un immense plaisir devant le spectacle proposé (2-0, 37e).

La seconde période sera finalement celle de la révolte des visiteurs. Elle est d’abord sonnée par Alexis Sánchez, d’une tête plongeante qui redonne espoir au Séville FC (2-1, 62e). Et conclue par un pétard d’Isaac Romero, qui prive les Verdiblancos d’un rapprochement de la quatrième place de Villarreal (2-2, 85e).

Un point qui arrange un peu plus une équipe que l’autre.

