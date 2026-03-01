Pas de vainqueur dans le derby de Séville

Betis 2-2 Séville FC

Buts : Antony (16e) et Fidalgo (37e) pour les Verdiblancos // A. Sánchez (62e) et Romero (85e) pour les Blanquirrojos

Deux partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance, le Betis a laissé filer un derby de Séville qui lui tendait les bras, se faisant rejoindre dans les derniers instants (2-2). Avant la désillusion, Antony avait ouvert le score d’un magnifique retourné, permis notamment par une chevauchée folle d’Ez Abde (1-0, 16e). Álvaro Fidalgo termine ensuite un modèle d’action collective, et tout le stade de la Cartuja prend un immense plaisir devant le spectacle proposé (2-0, 37e).

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🔥 Le golazo d'Antony dans le derby ! 🤩 Le Brésilien lance le choc entre le Real Betis et le Séville FC avec un ciseau !https://t.co/hOCiNS575W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2026

La seconde période sera finalement celle de la révolte des visiteurs. Elle est d’abord sonnée par Alexis Sánchez, d’une tête plongeante qui redonne espoir au Séville FC (2-1, 62e). Et conclue par un pétard d’Isaac Romero, qui prive les Verdiblancos d’un rapprochement de la quatrième place de Villarreal (2-2, 85e).

Un point qui arrange un peu plus une équipe que l’autre.