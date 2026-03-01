S’abonner au mag
14 ans plus tard, Insigne fait de nouveau chavirer Pescara

La belle histoire du week-end. De retour sous les couleurs du club où il s’était révélé lors de la saison 2011-2012, Lorenzo Insigne a de nouveau fait chavirer Pescara et le stade Adriatico. Quatorze ans après une saison magnifique aux côtés notamment de Marco Verratti ou Ciro Immobile et une montée en Serie A, l’international italien a montré la voie au club, vainqueur de Palerme ce dimanche (2-1). Sous premier but depuis son retour lors du dernier mercato d’hiver.

Du haut de ses 34 ans, l’ancien napolitain espère permettre à Pescara de se sauver en Serie B, alors que l’équipe occupe la place de lanterne rouge après 27 journées (à quatre points désormais du premier non relégable).

De quoi rendre Immobile jaloux ?

À Pescara, il suffisait d’Insigne

