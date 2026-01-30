S’abonner au mag
  • Italie
  • Pescara

Quatorze ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara

CMF
Quatorze ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara

Retour vers le futur pour Lorenzo Insigne. Pescara a annoncé ce vendredi le recrutement de l’ailier italien de 34 ans, sans club depuis son départ de Toronto cet été.

Avant de s’imposer au Napoli, Insigne a connu les premières grandes heures de sa carrière sur les rives de l’Adriatique : prêté par le Napoli dans le club des Abruzzes en cette saison 2011-2012, Insigne claque 20 buts en Serie B. Aux côtés de Marco Verratti et Ciro Immobile, meilleur buteur du championnat cette saison-là, le jeune attaquant participe au sacre de Pescara et à sa montée en première division.

Sauver Pescara de la relégation en Serie C

De quoi rendre particulièrement sexy ce retour aux sources. Actuel dernier de Serie B, à six points des barrages, Pescara est particulièrement mal embarqué cette saison. Décidé à le sortir de la panade, le champion d’Europe 2021 a signé un contrat de six mois, avec une option d’un an supplémentaire en cas de maintien. « Insigne revient à Pescara avec enthousiasme, motivation et grand sentiment d’appartenance, prêt à se mettre à disposition du groupe et du staff technique », écrit le club dans un communiqué.

Le romantisme n’est pas mort.

Marco Verratti sur le point de racheter 40% des parts de Pescara

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
161

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!