Quatorze ans plus tard, Lorenzo Insigne fait son retour à Pescara

Retour vers le futur pour Lorenzo Insigne. Pescara a annoncé ce vendredi le recrutement de l’ailier italien de 34 ans, sans club depuis son départ de Toronto cet été.

Avant de s’imposer au Napoli, Insigne a connu les premières grandes heures de sa carrière sur les rives de l’Adriatique : prêté par le Napoli dans le club des Abruzzes en cette saison 2011-2012, Insigne claque 20 buts en Serie B. Aux côtés de Marco Verratti et Ciro Immobile, meilleur buteur du championnat cette saison-là, le jeune attaquant participe au sacre de Pescara et à sa montée en première division.

Sauver Pescara de la relégation en Serie C

De quoi rendre particulièrement sexy ce retour aux sources. Actuel dernier de Serie B, à six points des barrages, Pescara est particulièrement mal embarqué cette saison. Décidé à le sortir de la panade, le champion d’Europe 2021 a signé un contrat de six mois, avec une option d’un an supplémentaire en cas de maintien. « Insigne revient à Pescara avec enthousiasme, motivation et grand sentiment d’appartenance, prêt à se mettre à disposition du groupe et du staff technique », écrit le club dans un communiqué.

Le romantisme n’est pas mort.

Marco Verratti sur le point de racheter 40% des parts de Pescara