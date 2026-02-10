Manchester United n’a plus gagné cinq matchs de suite depuis...

S’abonner au mag
Mais au fait, depuis quand Manchester United n’a pas gagné 5 matchs à la suite ?

SW
Here Comes the Sun ? Après des mois (des années ?) sans résultats constants et victoires régulières, voilà que Manchester United retrouve des couleurs. On l’a vu ces dernières semaines, Michael Carrick a offert un tout autre visage aux Red Devils. Il en fera peut-être de même pour Frank Ilett, ce supporter mancunien qui s’est promis de ne se couper les cheveux qu’après cinq victoires de suite de son équipe favorite.

Une performance en attente depuis deux ans

Il faut remonter au 18 février 2024 pour voir Manchester United décrocher sa dernière série de cinq victoires de suite. C’était face au Luton Town FC, avec Eric Ten Hag à la tête d’un vestiaire notamment composé de Raphaël Varane, Anthony Martial ou encore Antony.

Depuis, les Red Devils ont parfois enchaîné trois voire quatre victoires, mais ils n’ont jamais confirmé leur série à la hauteur de cinq succès. Ce soir, face au relégable West Ham en Premier League, Bruno Fernandes et ses copains ont l’occasion de mettre fin à cette anomalie.

Et mécaniquement de se rapprocher de l’Europe.

Les soucis capillaires de Frank Ilett amusent sans plus Michael Carrick

SW

