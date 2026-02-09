Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4

Villarreal 4-1 Espanyol

Buts : Mikautadze (35e), Salinas (CSC, 41e), Pépé (50e) et Moleiro (55e) pour les locaux // Cabrera (88e) pour les visiteurs

La Liga a-t-elle trouvé un nouveau Nueve ? Ce n’est pas après ce sixième but de la saison de Georges Mikautadze qu’on va s’enflammer, mais c’est en tous cas grâce à cette belle reprise de volée que Villarreal a déroulé contre l’Espanyol et conforte sa place dans le top 4 de Liga. Les hommes de Marcelino García Toral reviennent à hauteur de l’Atlético de Madrid, alors que les Barcelonais restent surprenants sixièmes. Ils doivent quand même se réveiller : ils n’ont toujours pas gagné en 2026.

La saison du sous-marin jaune est surprenante : totalement sous l’eau en Ligue des champions, avec un point seulement, ils ont également été éliminés de la Copa del Rey par une équipe de deuxième division. Mais la Liga roule, du moins pour l’instant. Les coéquipiers de Pape Gueye s’apprêtent à enchaîner quatre matchs en quinze jours.

Et quand la Liga va, tout va.

