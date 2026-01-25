S’abonner au mag
  • Liga
  • J21
  • Villarreal-Real Madrid (0-2)

Kylian Mbappé dédie sa panenka à... Brahim Díaz

JB
Kylian Mbappé dédie sa panenka à... Brahim Díaz

Hommage, soutien, ou humiliation ? Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de Villarreal (0-2) grâce à un Kylian Mbappé deux fois buteur. Sur son penalty, inscrit dans le temps additionnel, le Français n’a rien trouvé de mieux à faire qu’une panenka, sous les yeux de son coéquipier Brahim Díaz, probablement encore traumatisé par son geste raté en finale de la CAN six jours plus tôt, et qui venait d’entrer en jeu au Madrigal.

Tweet

Au moment de la célébration, Kyks, qui sait très bien que les caméras sont braquées sur lui, semble glisser à son coéquipier marocain, venu l’enlacer : « Pour toi ! Pour toi ! » Surtout, en traversant la zone mixte – sans s’arrêter, évidemment – après la partie, le Ballon d’or 2026 confirmera que le geste était bien « dédié » au pauvre Brahim : « Era par él » (« C’était pour lui », en français). Pas sûr que cela aidera vraiment l’ancien joueur de City et du Milan à remonter la pente.

Mbappé claque une panenka devant Brahim Díaz et fait gagner le Real

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!