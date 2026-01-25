Kylian Mbappé dédie sa panenka à... Brahim Díaz

Hommage, soutien, ou humiliation ? Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de Villarreal (0-2) grâce à un Kylian Mbappé deux fois buteur. Sur son penalty, inscrit dans le temps additionnel, le Français n’a rien trouvé de mieux à faire qu’une panenka, sous les yeux de son coéquipier Brahim Díaz, probablement encore traumatisé par son geste raté en finale de la CAN six jours plus tôt, et qui venait d’entrer en jeu au Madrigal.

Au moment de la célébration, Kyks, qui sait très bien que les caméras sont braquées sur lui, semble glisser à son coéquipier marocain, venu l’enlacer : « Pour toi ! Pour toi ! » Surtout, en traversant la zone mixte – sans s’arrêter, évidemment – après la partie, le Ballon d’or 2026 confirmera que le geste était bien « dédié » au pauvre Brahim : « Era par él » (« C’était pour lui », en français). Pas sûr que cela aidera vraiment l’ancien joueur de City et du Milan à remonter la pente.

¿EL PENALTI DE MBAPPÉ A LO PANENKA ERA PARA BRAHIM? 👀 “Para él”, dice Kylian Mbappé 🗣️ 📹 @SQuirante pic.twitter.com/rlfLhcnHR9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) January 24, 2026

