En réussite, Vinícius et Mbappé écartent Villarreal

Real Madrid 3-1 Villarreal

Buts : Vinícius (47e et 69e, SP) et Mbappé (81e) pour le Real // Mikautadze (73e) pour le Sous-Marin jaune

Pendant que Rodrygo se morfond sur le banc…

Le début de saison était compliqué, on disait la confiance envolée, mais peut-être que Vinícius ne traversait rien d’autre qu’une mauvaise passe ? Le fait est que pour la troisième journée de suite, l’attaquant brésilien a marqué pour le Real, et plutôt deux fois qu’une. Vainqueur de Villarreal (3-1), le Real peut remercier son numéro 7, auteur des deux premiers buts de son équipe, tout en réussite. D’abord sur une frappe déviée par Santi Comesaña, dès le retour des vestiaires (1-0), qui a trompé Arnau Tenas, puis sur un penalty qu’il a obtenu avant de se faire justice lui-même, bien malgré la bonne anticipation du même Tenas, qui n’a pas eu la main assez ferme (2-0).

Si Georges Mikautadze, entré à la pause avec Nicolas Pepe, a bien cru redonner espoir à son équipe (2-1), l’expulsion de Santiago Mouriño, pour un deuxième jaune relativement sévère, puis le but de Kylian Mbappé, qui a profité d’une bévue de Thomas Partey et de Tanitoluwa Oluwaseyi, ont fini d’achever ce fol espoir (3-1). Le capitaine de l’équipe de France est d’ailleurs sorti dans la foulée, touché à la cheville. En attendant le match du Barça à Séville demain, le Real prend les commandes de la Liga, avec deux points d’avance sur les Catalans.

Mbappé sera-t-il du rassemblement en équipe de France ?

Mbappé dépasse Zidane, le Real reçu 6 sur 6