Kylian Mbappé renverse Villarreal et offre la place de leader au Real Madrid

Villarreal 1-2 Real Madrid

Buts : Foyth (8e) pour Villarreal // Mbappé (17e et 23e) pour le Real Madrid

Toujours en course pour être champion d’Espagne…

… et toujours en course pour être couronné meilleur buteur de la compétition. En signant un doublé qui a permis au Real Madrid de s’imposer sur la pelouse de Villarreal lors de la 28e journée de Liga, Kylian Mbappé est revenu à une petite réalisation de Robert Lewandowski et a offert à son club la première place du classement. Barcelone a certes deux rencontres supplémentaires à disputer, mais les Catalans comptent trois unités de retard et sont désormais sous pression dans la course pour le titre. Les Merengues peuvent donc remercier leur Français, qui a marqué deux buts en l’espace de cinq minutes en première période : d’abord en étant au rebond d’une frappe de Brahim Díaz, puis en envoyant un superbe enroulé au fond des filets à la suite d’un service en retrait de Lucas Vázquez.

Courtois présent et efficace

L’ouverture du score a cependant été l’œuvre de Juan Foyth, la sphère rebondissant sur le dos d’Aurélien Tchouaméni sur un corner mal dégagé pour mettre en bonne position le défenseur très tôt dans la rencontre. Plutôt mérité au vu de l’entame de match des locaux, qui ont auparavant vu Alex Baena et Ayoze Pérez buter sur Thibaut Courtois. Les occasions se sont ensuite multipliées des deux côtés du terrain, les visiteurs se montrant régulièrement dangereux (Rodrygo à plusieurs reprises par exemple, ou encore Federico Valverde), alors que le Sous-Marin jaune a beaucoup tenté pour égaliser (Nicolas Pépé, Thierno Barry, Foyth, Baena…). En vain, le gardien belge étant particulièrement en forme.

À noter que Vinícius Junior n’était pas titulaire, et que Jude Bellingham a échappé à l’expulsion pour un possible coup…

