Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports

Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports

Papa Florentino Pérez prend la main.

La rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévue en décembre à Miami, continue d’agiter le foot espagnol. Après l’union des capitaines et la grève des joueurs, c’est désormais le Real Madrid qui s’est adressé au Conseil supérieur des sports à travers une lettre envoyée ce mardi. Le club madrilène y exprime son rejet catégorique de la délocalisation de la prochaine rencontre entre Villarreal et l’ennemi barcelonais, qu’il décrit comme « un adultère à la compétition », rapporte Marca.

Direction la justice ?

Des propos complétant ceux du capitaine Dani Carvajal, qui s’est exprimé ce lundi soir à Teledeporte : « Je pense que c’est une falsification évidente de la compétition qui empêche toutes les équipes de la Liga de concourir dans les mêmes conditions, et je pense qu’il est fondamental que nous soyons justes envers nous-mêmes, les joueurs, les clubs et la Liga elle-même. Il faut plaider pour quelque chose de juste, et je pense que ce n’est pas le cas ici. »

Selon Marca, le Conseil supérieur des sports n’a pas tardé à prendre en compte le message de la Casa Blanca et a interrogé la Fédération espagnole de football sur les raisons qui poussent à organiser cette rencontre de Liga hors d’Espagne. Désormais, le CSS espagnol devrait servir de médiateur entre les deux parties, dans ce conflit qui dans le pire des cas pourrait se poursuivre en justice.

Tout ça parce que le Real est jaloux de ne pas avoir été le premier choisi pour cette idée de génie.

