Pourquoi les clubs vont pouvoir garder leurs internationaux africains avant la CAN

L’eurocentrisme.

À moins de trois semaines du début de la CAN, la FIFA surprend une nouvelle fois en retardant la date de départ des joueurs africains vers leurs sélections. L’information, révélée lundi soir par Sky Sports, a été confirmée ce mardi lors de la conférence de presse d’Arne Slot.

Les clubs auront désormais jusqu’au 15 décembre pour libérer leurs joueurs, après la date initialement bloquée au 8 décembre, soit moins d’une semaine avant le début de la compétition, qui s’ouvrira le 21 décembre avec un Maroc-Comores à Rabat.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

La décision passe mal du côté des sélections. Certaines, comme l’Égypte, devront se passer de leurs stars, Mohamed Salah et Omar Marmoush, pour les matchs de préparation, notamment lors de la Coupe arabe, qui débute ce mardi face au Koweït.

En revanche, les clubs européens jubilent : Nayef Aguerd et Pierre-Emerick Aubameyang seront bien disponibles pour Marseille face à l’Union saint-gilloise (9 décembre) et l’AS Monaco (14 décembre). Roberto De Zerbi devrait ainsi disposer d’un groupe quasi au complet, hors blessés, jusqu’à la fin d’année, à l’exception du match de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, le 20 décembre. Plusieurs clubs de Ligue 1, comme le Stade rennais et d’autres, devraient également pouvoir en bénéficier.

Un petit côté Mondial 2022 avec cinq jours de vraie prépa, à l’ancienne.

Medhi Benatia s’en prend à l’arbitrage après le nul de l’OM contre Toulouse

