Romain Saïss raconte la panenka de Brahim Díaz avec émotions

L’abcès est-il enfin crevé ? Maintenant qu’il a pris sa retraite internationale, Romain Saïss peut tout dévoiler des coulisses de la sélection marocaine. Moins de deux mois après la finale de la CAN 2025 perdue face au Sénégal, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas est revenu, au micro de Colinterview, sur la panenka ratée de Brahim Díaz.

« Il aurait pu être le héros, mais il a voulu être le super-héros »

« Je me suis dit : ‘Mais il n’a pas fait ça quand même ? Il n’a pas osé faire ça ?’ Je me retourné direct, je me suis pris la tête à deux mains. (…) J’ai dit : ‘Mais non, tu ne peux pas faire ça maintenant.’ », revient aujourd’hui le défenseur central. Ce dernier n’en veut pas au jeune attaquant d’avoir manqué un penalty, mais plutôt d’avoir tenté une panenka à ce moment-là du match et de la compétition. « Il aurait pu être le héros, mais il a voulu être le super-héros », lui envoie-t-il tout de même.

"Il n'a pas osé faire ça ?!"⚡️ Romain Saïss, le capitaine du Maroc raconte son "cauchemar" du pénalty de Brahim Diaz et la finale de la CAN 🇲🇦 Interview à venir prochainement sur Colinterview 👀#Maroc #CAN #Panenka #brahimdiaz #penalty pic.twitter.com/mypypV8GDQ — Colinterview (@Colinterview) March 5, 2026

Un moment cruel, qu’il n’a visiblement toujours pas digéré. « J’en souris là, mais sur le coup, je ne souriais pas. » Saïss avoue qu’il pensait voir son coéquipier mettre « une praline en plein milieu » avant d’aller « soulever le trophée, rentrer chez [eux] et faire la fête ». « Depuis ce moment-là, je me sens vide. Je n’ai pas pleuré, je n’ai pas eu cette colère, je ne suis pas sorti de mes gonds, je n’ai pas extériorisé pour passer à autre chose », indique-t-il, comparant la sensation à un « cauchemar ».

Malheureusement, il ne peut pas se réveiller.