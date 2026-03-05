S’abonner au mag
La date de la CAN féminine fixée, pas encore son lieu

TJ
La date de la CAN féminine fixée, pas encore son lieu

Une officialisation à demi-mot. Initialement prévue entre le 15 mars et le 3 avril puis reportée par le Maroc, la CAN féminine aura finalement lieu au mois de juillet. Selon Sports News Africa, la compétition aura lieu du 25 juillet au 16 août, dans un lieu qui n’est cependant pas encore déterminé. Le lieu de cette CAN prévue au Maroc n’était plus vraiment défini après qu’une représentante aux sports de l’Afrique du Sud avait annoncé que l’édition se tiendrait dans son pays.

La CAN féminine aura donc lieu en plein milieu de l’été, dans un climat qui promet d’être rude. En matière d’exposition, ce timing pourrait être avantageux pour la compétition. En sortie de Coupe du monde, peut-être que des curieux s’intéresseront aux équipes féminines africaines.

Quand est-ce que la CAF finira-t-elle par communiquer publiquement ?

Le Maroc aurait ciblé le remplaçant de Walid Regragui

TJ

