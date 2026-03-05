Ousmane Dembélé de retour contre Monaco, deux absents au milieu pour le PSG

Ouf, les fans du PSG peuvent souffler un coup et profiter du soleil en sirotant un Monaco. Longtemps incertain après sa blessure subie au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions à Monaco (2-3), Ousmane Dembélé pourra bien dribbler et tirer des deux pieds vendredi soir contre le club de la Principauté en Ligue 1.

Dans l’habituel bulletin médical de veille de match du PSG, aucune info sur Dembouz ne figure : une bonne nouvelle déjà pressentie en début de semaine. Le Ballon d’or 2025 devrait jouer un bout du match contre les Monégasques avant d’être à 100% (sauf rechute) pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain.

João Neves absent, Fabian Ruiz en bonne voie

On le sait, Luis Enrique doit composer avec les limites physiques de ses joueurs. Sorti lors du barrage retour de Ligue des champions contre Monaco (2-2) en raison d’une blessure à la cheville gauche et forfait lors de la victoire du PSG face au Havre (1-0), João Neves « poursuit ses soins ».

De son côté, Fabian Ruiz « continue son travail individuel adapté cette semaine » : verra-t-il l’ombre de Stamford Bridge ? L’Espagnol manque à l’effectif depuis fin janvier. Le Titi Quentin Ndjantou se retape aussi avec les deux compères de l’entrejeu parisien.

Avant que Dembouz ne revienne leur faire coucou ?

