La Ligue 1 se met aussi au running

La Ligue 1 McDonalds sur Strava, y a pas un petit problème ? Désireux d’attirer les nombreux utilisateurs de la principale plateforme sportive connectée, le championnat de France a crée son propre « Club » sur Strava. Dans le jargon des runners aux dernières bandes nasales, c’est une sorte de communauté rejointe par les différents utilisateurs qui se mesurent entre eux et dont les performances sont réparties dans un classement.

« Chaque utilisateur peut y valoriser son engagement et représenter les couleurs de la Ligue 1 McDonald’s à travers son activité favorite », écrit la Ligue dans un communiqué. En revanche, pas sûr que l’horrible blazer en cuir portée par l’équipier du match avant chaque début de rencontre ne soit très ergonomique pour la course à pied ou autres activités sportives.

La cohérence entre les partenariats est vraiment respectée.

