Toulouse met l’OM à la porte en Coupe de France

Trois jours seulement après l’ivresse d’une victoire contre l’OL, le Vélodrome a plongé dans le chaos, ce mercredi soir, en voyant l’OM se faire sortir de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-2, 3 TAB 4). Marseille menait pourtant deux fois, mais le TFC n’a jamais rien lâché.

Marseille 2-2 (3 TAB 4) Toulouse

Buts : Greenwood (2e SP), Paixão (56e) pour l’OM // Gboho (13e), Cresswell (60e) pour le TFC

Tirs au but réussis : Greenwood, Aubameyang, Aguerd côté OM // Dönnum, Gboho, Sidibé, Diop côté TFC

Tirs au but manqués : Balerdi et Nwaneri côté OM // Casseres côté TFC

Ce n’est pas à Marseille que l’on aura découvert ce mercredi soir que le climat peut être changeant et les émotions contrastées d’une semaine à l’autre. Il y a trois jours, l’OM était à la fête après avoir renversé l’OL en championnat ; le revoilà aujourd’hui dans le chaos, une fois la nuit tombée et après une séance de tirs au but qui aura été fatale aux Phocéens contre le TFC (2-2, 3 TAB 4). Il faut applaudir les Toulousains, pour être revenus à chaque fois, sans ne jamais rien lâcher ; il faut aussi se désespérer d’avoir vu Marseille laisser filer une nouvelle chance d’aller soulever un trophée qu’il n’a plus ramené à la maison depuis 1989. Comme à chaque fois depuis dix ans, l’OM ne sera pas dans le dernier carré en Coupe de France, une compétition dans laquelle Habib Beye aura connu deux éliminations en l’espace d’un mois sur la même pelouse.

Pour ne pas vivre la même entame que dimanche contre l’OL, les Marseillais avaient décidé d’inverser les rôles. Comme au tour précédent contre Rennes, le match a débuté par une explosion du Vélodrome, provoquée par un penalty obtenu et transformé par Mason Greenwood (1-0, 2e). Le numéro 10 phocéen avait poussé Rasmus Nicolaisen à la faute dès la 22e seconde et vu Kjetil Haug, gardien toulousain du soir, partir du bon côté, sans réussir à toucher la gonfle. Se faciliter la vie ne veut pas toujours dire qu’elle restera simple longtemps, surtout quand le TFC dégaine son arme des coups de pied arrêtés. Le premier corner a ainsi été le bon, Charlie Cresswell devançant Nayef Aguerd de la tête pour chauffer les gants de Geronimo Rulli, plombé par ce renard de Yann Gboho qui avait suivi au rebond (1-1, 13e).

Toulouse, passion corners

Les hommes en rose avaient leur mot à dire, Aaron Dönnum, revenu de sa punition, calant un petit pont à Leonardo Balerdi à l’entrée de la surface (27e), la grande tige Emersonn jouant son rôle de poison et Dayann Methalie obligeant Timothy Weah à effectuer un retour dantesque de la tête, quitte à se retrouver sonné (42e). Si l’OM a bouclé le premier acte avec deux fois plus de tirs que son adversaire, mais autant de cadrés (deux), Arthur Vermeeren a trouvé l’équerre (29e) et Himad Abdelli, à l’envers au milieu, a eu le mérite de donner du boulot à Haug (32e). Le seul fait d’armes de l’ancien Angevin, resté au vestiaire à la pause pour laisser Ethan Nwaneri entrer en piste.

Un changement plutôt offensif, mais qui a laissé Toulouse revenir pour malmener le milieu marseillais et faire passer des frissons dans la surface de Rulli, ultra-décisif en s’imposant devant Emersonn après une passe bien dosée par Dönnum puis en surgissant sur la tête de Nicolaisen sur le corner suivant (51e). Après avoir vu Methalie remettre une pièce dans la machine (55e), Paixão a confirmé qu’il avait un sacré pied en claquant un enroulé déconcertant, en mode feuille morte, pour tromper Haug avec l’aide du poteau gauche (2-1, 56e). Le Brésilien semblait avoir fait exprès, pour ceux qui avaient vu un centre-tir, comme Toulouse a fait exprès de répondre à nouveau sur corner, Cresswell n’ayant cette fois pas besoin de Gboho pour envoyer son coup de helmet au fond tout seul, comme un grand (2-2, 60e).

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance 😲 Nwaneri envoie son tir au but en tribunes, l'OM est éliminé, Toulouse est en demi-finale !#OMTFC pic.twitter.com/RkTlBXb0Sy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 4, 2026

La Coupe de France, ce n’est pas pour l’OM

Sa sortie sur blessure, quelques minutes plus tard, était une bonne raison pour les Marseillais de souffler, au moins sur les prochains coups de pied arrêtés. Ils auraient même pu reprendre les devants très rapidement, avec un Greenwood toujours aussi remuant et un coup de billard qui s’est fini sur un poteau malencontreusement trouvé par Pape Bemba Diop tout proche du CSC (67e). C’était le début de la crispation marseillaise et des Toulousains décomplexés : la lumière s’est éteinte pour l’OM, Russell-Rowe étant mal lancé par Gboho, Rulli manquant une sortie qui aurait pu coûter cher et Diop ne cadrant pas une reprise qui partait bien. Carles Martinez Novell a même célébré le dernier corner comme s’il sentait le but, mais il aurait dû voir venir la séance de tirs au but, où seul Casseres n’a pas transformé son essai pendant que Balerdi et Ethan Nwaneri, effondré, ne plantaient pas pour Marseille. Comme en 2023, Toulouse peut désormais rêver d’une finale, laissant l’OM à sa crise (encore), à ses doutes et à une nouvelle saison blanche.

OM (4-3-3) : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Medina – Kondogbia, Vermeeren (Nadir, 58e), Abdelli (Nwaneri, 46e) – Greenwood, Aubameyang, Paixão (Traoré, 90e). Entraîneur : Habib Beye.

Toulouse (3-4-3) : Haug – Nicolaisen, Cresswell (Kamanzi, 65e), McKenzie – Sidibé, Casseres, Diop, Methalie – Dönnum, Emersonn (Russell-Rowe, 83e), Gboho. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Les tops et les flops de Marseille-Toulouse