Medhi Benatia s’en prend à l’arbitrage après le nul de l’OM contre Toulouse

De toute façon, c’est toujours de la faute des arbitres !

D’abord mené et sans solution, puis devant au score après avoir tout renversé en quelques minutes, l’OM a concédé le nul sur le gong face à Toulouse (2-2). Une déception dont les raisons seraient (en partie) toutes trouvées pour le directeur du football du club Medhi Benatia, qui n’a pas tardé à y aller de son petit message sur X. Une capture d’écran sans commentaires d’Aron Dønnum qui semble pousser Igor Paixão dans sa surface, à la 86e minute de jeu (alors les Olympiens menaient 2-1, donc).

Difficile de se faire un avis tranché à partir d’un simple arrêt sur image. De son côté, l’entraîneur Roberto De Zerbi a préféré fustiger le manque de concentration de ses troupes, surprises sur une longue touche, l’une des spécialités des Toulousains cette saison. « On avait la balle, on l’a mise dehors, je ne sais pas pourquoi. On avait vu cette situation ce matin et hier. On aurait pu communiquer davantage. On n’est pas encore prêt pour la prochaine étape », a lâché l’Italien sur Ligue 1+.

Possible d’avoir un arrêt sur image pour vérifier pour qui était la touche ?

L’OM loupe encore le coche

