Coupe de France (8e tour) : Sochaux se balade, ça passe pour Reims et Montpellier

Les Lionceaux en détente.

À l’occasion du 8e tour de la Coupe de France ce samedi, plusieurs rencontres ont démarré en début d’après-midi, à l’image de celle du FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de National 1, qui l’a aisément emporté sur la pelouse de l’US Sarre-Union (R1) sur le score de 6-0. Ticket validé également pour le Stade de Reims (L2), mené rapidement au score sur le gazon de Torcy (N3) en région parisienne, mais finalement large vainqueur (5-1) grâce notamment à un pion de Teddy Teuma, et pour le MHSC (L2) de Zoumana Camara (2-0) chez le FC Montceau Bourgogne (R1).

À noter parmi les autres résultats l’exploit du RC Freyming (R2) qui a scalpé (1-0) le Racing Besançon (N3) et qui pourrait, en cas d’élimination notamment de l’US Ecotay-Moingt (R3) qui affronte ce samedi soir l’AS Saint-Étienne, récupérer l’habit du Petit Poucet de cette édition 2025-2026.

Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine