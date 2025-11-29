S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8e tour

Coupe de France (8e tour) : Sochaux se balade, ça passe pour Reims et Montpellier

AC
Partager
111
Coupe de France (8e tour) : Sochaux se balade, ça passe pour Reims et Montpellier

Les Lionceaux en détente.

À l’occasion du 8e tour de la Coupe de France ce samedi, plusieurs rencontres ont démarré en début d’après-midi, à l’image de celle du FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de National 1, qui l’a aisément emporté sur la pelouse de l’US Sarre-Union (R1) sur le score de 6-0. Ticket validé également pour le Stade de Reims (L2), mené rapidement au score sur le gazon de Torcy (N3) en région parisienne, mais finalement large vainqueur (5-1) grâce notamment à un pion de Teddy Teuma, et pour le MHSC (L2) de Zoumana Camara (2-0) chez le FC Montceau Bourgogne (R1).

À noter parmi les autres résultats l’exploit du RC Freyming (R2) qui a scalpé (1-0) le Racing Besançon (N3) et qui pourrait, en cas d’élimination notamment de l’US Ecotay-Moingt (R3) qui affronte ce samedi soir l’AS Saint-Étienne, récupérer l’habit du Petit Poucet de cette édition 2025-2026.

Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!