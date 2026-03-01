Canal + et Bein poursuivent la LFP en cassation

Ils ont perdu mais ils recommencent. Canal+ et Bein Sports poursuivent leur combat en cassation contre la LFP concernant le contrat signé avec Amazon Prime Video. Cette information, qui émane de L‘Équipe, intervient un mois et demi après la défaite en appel des deux diffuseurs. Ils réclament encore la jolie somme de 660 millions d’euros à la LFP pour avoir été désavantagés après la signature du contrat LFP-Amazon.

En 2021, Amazon avait racheté les droits de Mediapro, et pouvait diffuser huit des dix matchs de chaque journée de Ligue 1 en échange de 250 millions d’euros par saison, alors que Bein réglait plus de 330 millions pour diffuser les deux autres rencontres, regrettant ainsi d’avoir signé le contrat plus tôt.

Mi-janvier, la LFP avait réagi à sa victoire devant la cour d’appel dans un communiqué : « Ils éclairent par ailleurs de façon objective le comportement, l’état d’esprit et la stratégie des différents acteurs impliqués. La LFP et LFP Media espèrent que ces 19ème et 20ème décisions favorables rendues dans le cadre de ces contentieux initiés et poursuivis avec entêtement par le Groupe Canal+ et beIN SPORTS marqueront la fin de cet acharnement procédural et réputationnel, dont il a été démontré le mal-fondé depuis l’origine. » Bref, c’est tendu.

Tendu, et bientôt entendu.

