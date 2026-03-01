S’abonner au mag
  • France
  • Droits TV

Canal + et Bein poursuivent la LFP en cassation

UL
5 Réactions
Canal + et Bein poursuivent la LFP en cassation

Ils ont perdu mais ils recommencent. Canal+ et Bein Sports poursuivent leur combat en cassation contre la LFP concernant le contrat signé avec Amazon Prime Video. Cette information, qui émane de L‘Équipe, intervient un mois et demi après la défaite en appel des deux diffuseurs. Ils réclament encore la jolie somme de 660 millions d’euros à la LFP pour avoir été désavantagés après la signature du contrat LFP-Amazon.

En 2021, Amazon avait racheté les droits de Mediapro, et pouvait diffuser huit des dix matchs de chaque journée de Ligue 1 en échange de 250 millions d’euros par saison, alors que Bein réglait plus de 330 millions pour diffuser les deux autres rencontres, regrettant ainsi d’avoir signé le contrat plus tôt.

Mi-janvier, la LFP avait réagi à sa victoire devant la cour d’appel dans un communiqué : « Ils éclairent par ailleurs de façon objective le comportement, l’état d’esprit et la stratégie des différents acteurs impliqués. La LFP et LFP Media espèrent que ces 19ème et 20ème décisions favorables rendues dans le cadre de ces contentieux initiés et poursuivis avec entêtement par le Groupe Canal+ et beIN SPORTS marqueront la fin de cet acharnement procédural et réputationnel, dont il a été démontré le mal-fondé depuis l’origine. » Bref, c’est tendu.

Tendu, et bientôt entendu.

Après les bombardements, l’Iran penserait à se retirer du Mondial 2026

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
01
Revivez Le Havre - PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J24
  • Le Havre-PSG
Revivez Le Havre - PSG (0-1)

Revivez Le Havre - PSG (0-1)

Revivez Le Havre - PSG (0-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.