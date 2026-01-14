S’abonner au mag
La LFP sort gagnante du combat judiciaire avec deux grosses chaînes

Pendant que les clubs comptent leurs centimes, la LFP continue d’engranger ses victoires juridiques. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance se félicite des derniers arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris dans les contentieux qui l’opposent au groupe Canal+ et à Bein Sports. Une décision de plus dans une longue série : depuis 2021, tribunaux judiciaires, commerciaux, Autorité de la concurrence et Cour de cassation ont tous, ou presque, donné raison à la Ligue.

La LFP parle même de 19e et 20e décisions favorables, espérant voir la fin d’un « acharnement procédural » mené par les diffuseurs historiques. Juridiquement, la Ligue est donc solide sur ses appuis. Économiquement, l’histoire est un peu moins glorieuse, mais ça, ce n’est pas dans le communiqué.

… et cartonne dans les stades

Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, les tribunes se remplissent comme jamais. Toujours selon la LFP, la Ligue 1 a battu un nouveau record d’affluence sur la première partie de saison : 4,21 millions de spectateurs, soit le meilleur total depuis le passage à 18 clubs. L’affluence moyenne grimpe à 27 505 spectateurs, avec 57 matchs joués à guichets fermés. Comme quoi, même quand la Ligue 1 se bat devant les juges, le public, lui, continue de répondre présent.

Reste à savoir si cette ferveur suffira à remplir… les caisses.

