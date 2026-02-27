S’abonner au mag
  • Argentine
  • River Plate

La dernière émouvante et victorieuse de Gallardo avec River Plate

SW
3 Réactions
La dernière émouvante et victorieuse de Gallardo avec River Plate

Partir en héros. Comme annoncé plus tôt dans la semaine, Marcelo Gallardo laisse de nouveau sa place sur le banc de River Plate. Et pour son dernier match avec El Millonario, le coach argentin a reçu un super cadeau d’adieu, quelque chose qu’il n’avait pas vu depuis un bon moment : la victoire (3-1).

Après trois défaites de suite (12 depuis le début de la saison), les joueurs de La Banda Roja se sont dépassés pour prendre le meilleur sur Banfield. Un p’tit but et ça repart : après avoir mené avant de se faire rattraper, les hommes de Gallardo en ont collé deux autres aux visiteurs.

Un hommage devant ses hinchas

Comme le rapporte Marca, les supporters n’ont pas manqué de remercier cette légende du club en chantant « Muñeco, Muñeco » ou encore « Gallardo est de River et il ne quittera pas River ». Ce match, c’était l’occasion pour l’ex-joueur et désormais ex-entraîneur de River Plate de leur dire au revoir. Scènes de liesse, tour de stade et derniers pas sur la pelouse : tout était réuni pour verser quelques larmes.

On attend cet été pour la rumeur Gallardo à l’OM, c’est ça ?

Marcelo Gallardo va (encore) quitter River Plate

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
126
Réactions

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.