Boca Juniors assomme un peu plus River Plate

Attention, légende en danger.

Pendant que Lyon et le PSG s’écharpaient dans le soi-disant « Match des Lumières », de l’autre côté du globe, le Superclásico argentin s’est terminé en purge intégrale pour River Plate. Très mal engagés cette saison et déjà éliminés de la coupe nationale, les Millonarios sortaient de cinq défaites sur leurs six derniers matchs de championnat.

Face à leur ennemi juré de Boca, le sursaut tant attendu n’a pas eu lieu. Boca s’impose 2-0 et reprend la place de leader du groupe A du tournoi de clôture. Tout l’inverse de River qui, avec ce nouveau revers, pointe au sixième rang du groupe B et n’est pas – mathématiquement – encore assuré de participer à la phase finale du championnat.

Et quand bien même, une qualification pour la prochaine Copa Libertadores semble particulièrement compromise au vu des performances actuelles des joueurs de Marcelo Gallardo, surtout avec la concurrence d’écuries bien plus efficaces comme Rosario, Lanus ou l’Union Santa Fe.

La dernière C1 sud-américaine sans River Plate ? C’était en 2016. Vous avez dit crise profonde ?

Ici c’est l’Amérique (du Sud)