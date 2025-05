15 000 supporters argentins interdits de stade pour le Mondial des clubs 2025

Tu vas oùuuu ?? RESTE-LÀAAA !!

À un mois du Mondial des clubs, la ministre argentine de la Sécurité, Patricia Bullrich, a pris les devants. Ce lundi, elle a tranquillement déposé à l’ambassade des États-Unis à Buenos Aires une liste noire de 15 000 supporters violents, selon Reuters. Objectif : leur interdire l’entrée des stades pendant la Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet.

Une Coupe du monde élargie à 32 clubs, avec Boca et River pour représenter l’Argentine. Du côté britannique, on a aussi fait le ménage : en avril, le Royaume-Uni annonçait déjà que certains fans de Chelsea et Manchester City resteraient coincés sur le Vieux Continent.

L’aide de Tribuna Segura

« La liste comprend plus de 15 000 personnes qui seront interdites de stade. Pour nous, c’est extrêmement important car aucune personne violente ayant commis un crime dans les stades argentins ne pourra assister à cet événement sportif », a lâché la ministre face à la presse.

Le fichier a été concocté via le programme Tribuna Segura, un outil maison qui traque les fauteurs de troubles dans les travées. Et visiblement, l’engin tourne bien : « Depuis le début, Tribuna Segura a contrôlé plus de 4 millions de personnes lors de 1 328 matchs. »

