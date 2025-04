Avec un magnifique coup franc de Franco Mastantuono, River Plate remporte le Superclásico

Il nous a parlé, Franco.

Un Clásico en cachait un autre ce week-end. En plus d’une finale de Coupe du Roi très controversée, se déroulait un nouveau Superclásico entre River Plate et les Boca Juniors. Dans l’ambiance de fête, un joueur s’est démarqué de la plus belle des manières. À la 25e minute de jeu, Franco Mastantuono, pisté par les grands clubs d’Europe, a ouvert le score d’un coup franc sensationnel.

Buenos Aires cherche son tueur à Gago

Cette affiche a aussi été l’occasion pour les supporters de Boca Juniors de rembarrer leur cible favorite : Fernando Gago. Éliminée en Libertadores et enrageant les Xeneizes par ses choix tactiques, la tête de l’ancien international argentin est mise à prix. Son dernier crime a eu lieu ce dimanche soir, en venant au Monumental avec cinq défenseurs. Un plan de jeu jamais mis en place auparavant, qui a mené à un fiasco.

Malgré l’égalisation de Miguel Merentiel, remplaçant au pied levé Cavani, forfait, River Plate a sanctionné cinq minutes plus tard grâce à Sebastián Driussi, dominant dans les duels aériens. Franco Mastantuono a même manqué de tuer le match en seconde période, mais le Millonario s’adjuge quand même le derby de Buenos Aires. De quoi permettre aux hommes de Marcelo Gallardo de glaner un onzième match sans défaite, et reprendre des points sur le podium.

Une vraie raison pour crier Afuera!

