Boca Juniors ne jouera pas la Libertadores, plombé par un immense raté d’Edinson Cavani

Joue-la comme Brandão.

Énorme surprise dans le foot sud-américain dans la nuit de mardi à mercredi, avec l’élimination de Boca Juniors au deuxième tour de qualification pour la Copa Libertadores, face aux Péruviens de l’Alianza Lima (2-1, 2-2 au score cumulé puis 4-5 aux TAB). Pourtant aidés par un but contre son camp de l’ancien Stéphanois Miguel Trauco dès la cinquième minute, les Argentins n’ont pas pu arracher mieux qu’une fatidique séance de penaltys.

Et pourtant, il ne manquait pas grand-chose pour que Boca se qualifie. Mais sur la dernière action, au-delà du temps additionnel, Edinson Cavani a joliment bouffé la feuille. Sur une remise venue de la droite, El Matador s’est transformé en El Ratador en s’emmêlant les pinceaux et en manquant un but tout fait. L’Alianza Lima s’est ensuite qualifiée aux tirs au but pour le dernier tour des qualifications de la Libertadores. Cruel.

Boca Juniors sensacyjnie przerżnęli el. Copa Libertadores, między innymi dlatego, że Cavani (ten Cavani) nie strzelił TEGO w 98. min. Najlepszy ten błagalny wzrok w stronę liniowego, by pokazał spalonego, co dałoby spokój sumienia😀. Ale nie było litości🥶pic.twitter.com/fCbUC3gjMG — Przemek Langier (@plangier) February 26, 2025

Avec Boca, Cavani n’en est pas à son coup d’essai en matière d’immanquables. Florilège :

Son 38e anniversaire approche, mais Cavani marque toujours !