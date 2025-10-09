S’abonner au mag
Miguel Ángel Russo, entraîneur de Boca Juniors, est mort

Boca Juniors a annoncé, ce mercredi, la mort de son entraîneur, Miguel Ángel Russo. Âgé de 69 ans, l’ancien international argentin aux 17 sélections avait quitté son banc ces derniers jours en raison de problèmes de santé. D’après les médias locaux, il souffrait d’une infection urinaire, alors qu’il avait déjà dû combattre un cancer de la prostate en 2017.

« Miguel laisse une trace indélébile »

Revenu à l’été 2025 à Boca après deux courtes piges, où il avait notamment remporté la Copa Libertadores 2007, il avait à cœur de redonner ses lettres de noblesse au Xeneize. La mission a malheureusement été avortée, mais le club sait ce qu’il lui doit. « Miguel laisse une trace indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et de dévouement », exprime un communiqué.

Joueur d’un seul club, l’Estudiantes, de 1975 à 1988, il a marqué les esprits partout où il est passé en tant qu’entraîneur. Parmi ses 26 expériences en 36 ans, c’est paradoxalement au-delà des frontières argentines que Russo a prouvé sa résilience, quand, en 2017, il a remporté le championnat colombien à la tête du Millonarios au lendemain d’une séance de chimiothérapie.

