S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Newcastle

Newcastle s’en prend à Meta pour sa gestion des contenus racistes

JE
Newcastle s’en prend à Meta pour sa gestion des contenus racistes

Une victoire à domicile, mais pas la fête pour tout le monde.

Ce lundi, Newcastle United a publié un communiqué dans lequel le club a condamné avec la plus grande fermeté les insultes racistes visant son milieu de terrain Joe Willock. Le joueur de 26 ans a été la cible de messages haineux, racistes et de menaces de violence sur Instagram, après la victoire 2-0 des Magpies face à Crystal Palace.

Newcastle demande plus d’engagement à Meta

Dans son communiqué, Newcastle indique avoir déjà saisi la police et appelle Meta à coopérer pleinement avec les autorités afin de faire la lumière sur les faits : « Nous exhortons Meta à fournir à la police toutes les informations nécessaires pour identifier l’auteur de ces actes, et à le faire rapidement. »

Le club critique également la gestion actuelle des contenus racistes par l’entreprise états-unienne : « Supprimer des contenus et appliquer des filtres de messages ne suffit pas. Les réseaux sociaux doivent faire davantage pour protéger les utilisateurs et soutenir les poursuites contre ceux qui cherchent à enfreindre la loi sur leurs plateformes. »

Mark Zuckerberg et Elon Musk, mêmes combats.

Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford s’affirment

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!