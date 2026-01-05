Newcastle s’en prend à Meta pour sa gestion des contenus racistes

Une victoire à domicile, mais pas la fête pour tout le monde.

Ce lundi, Newcastle United a publié un communiqué dans lequel le club a condamné avec la plus grande fermeté les insultes racistes visant son milieu de terrain Joe Willock. Le joueur de 26 ans a été la cible de messages haineux, racistes et de menaces de violence sur Instagram, après la victoire 2-0 des Magpies face à Crystal Palace.

Newcastle demande plus d’engagement à Meta

Dans son communiqué, Newcastle indique avoir déjà saisi la police et appelle Meta à coopérer pleinement avec les autorités afin de faire la lumière sur les faits : « Nous exhortons Meta à fournir à la police toutes les informations nécessaires pour identifier l’auteur de ces actes, et à le faire rapidement. »

Le club critique également la gestion actuelle des contenus racistes par l’entreprise états-unienne : « Supprimer des contenus et appliquer des filtres de messages ne suffit pas. Les réseaux sociaux doivent faire davantage pour protéger les utilisateurs et soutenir les poursuites contre ceux qui cherchent à enfreindre la loi sur leurs plateformes. »

Mark Zuckerberg et Elon Musk, mêmes combats.

