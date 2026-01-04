S’abonner au mag
  • Premier League
  • J20
  • Résumé

Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford s'affirment

TB
C’est ce qu’on appelle passer par toutes les émotions.

Longtemps mené sur la pelouse de Fulham, Liverpool a cru gagner dans les dernières secondes à Craven Cottage dans une rencontre lancée avec un quart d’heure de retard. Raté, la faute à une égalisation venue de nulle part (2-2). Avant cela, Florian Wirtz avait répondu à Harry Wilson (à chaque fois avec l’accord de la VAR) puis Cody Gakpo a pensé être le héros du jour en coupant un long centre au second poteau. Mais ça, c’était avant le missile téléguidé envoyé par Harrison Reed au bout du temps additionnel. Dans le même temps, Newcastle a poursuivi sa mission remontée au tableau face à Crystal Palace (2-0). Une partie débloquée dans les 20 dernières minutes du côté de Saint James’ Park, avec tout d’abord une tête à bout portant de Bruno Guimarães suivie d’un cafouillage sur corner profitant à Malick Thiaw.

Sunderland accroche Tottenham, Igor Thiago assure le show

Promu en pleine bourre, Sunderland n’est pas tombé à Londres : menée sur un but de Ben Davies à la suite d’un corner bien remisé, la bande de Régis Le Bris partage de nouveau les points face à un gros poisson grâce à l’égalisation de Brian Brobbey tout en puissance après un une-deux avec Enzo Le Fée. Enfin, le match le plus prolifique de l’après-midi avait lieu au Hill Dickinson Stadium d’Everton : porté notamment par un triplé d’Igor Thiago, c’est Brentford qui impose sa loi dans le nord du Royaume pour se replacer vers les places européennes.

Qui est-ce qui n’était pas content ?

  Fulham 2-2 Liverpool

Buts : Wilson (17e) et Reed (90e+7) pour les Cottagers // Wirtz (57e) et Gakpo (90e+4) pour les Reds

 

  Newcastle 2-0 Crystal Palace

Buts : Guimarães (71e) et Thiaw (78e)

 

  Tottenham 1-1 Sunderland

Buts : Davies (30e) pour les Spurs // Brobbey (80e) pour les Black Cats

 

  Everton 2-4 Brentford

Buts : Beto (66e) et Barry (90e+1) pour les Toffees // Igor Thiago (11e, 51e et 89e) et Collins (50e) pour les Bees

