Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol

Bienvenue aux nostalgiques, aux amoureux de l’ancien Liverpool. Interrogé par TNT Sports au sujet de Hugo Ekitiké, actuellement en pleine forme avec les Reds, Steven Gerrard a sorti la valise à compliments et a regardé derrière pour offrir une comparaison assez flatteuse pour le Français.

"I just love playing football, whether I assist or score" ❤️ Hugo Ekitike reacts after a standout performance for Liverpool 👏 🎙️ @lynseyhipgrave1 | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/mPUKMTV2Gn — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 31, 2026

« Ce joueur me rappelle Fernando Torres à chaque fois que je le regarde, il marque le même type de buts ! a, en effet, indiqué l’ex-milieu de terrain. Si vous lui laissez de l’espace dans le couloir, il va l’attaquer. Il est trop rapide, on ne peut pas le rattraper et il est clinique. » Reste que les palmarès respectifs, eux, ne se ressemblent pas (encore).

Arne Slot raconte le retour d’Ibrahima Konaté