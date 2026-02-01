S’abonner au mag
Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol

Pour Steven Gerrard, Hugo Ekitiké ressemble à un champion du monde espagnol

Bienvenue aux nostalgiques, aux amoureux de l’ancien Liverpool. Interrogé par TNT Sports au sujet de Hugo Ekitiké, actuellement en pleine forme avec les Reds, Steven Gerrard a sorti la valise à compliments et a regardé derrière pour offrir une comparaison assez flatteuse pour le Français.

« Ce joueur me rappelle Fernando Torres à chaque fois que je le regarde, il marque le même type de buts ! a, en effet, indiqué l’ex-milieu de terrain. Si vous lui laissez de l’espace dans le couloir, il va l’attaquer. Il est trop rapide, on ne peut pas le rattraper et il est clinique. » Reste que les palmarès respectifs, eux, ne se ressemblent pas (encore).

