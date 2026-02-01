Pise vire un champion du monde

Et ce qui devait arriver arriva. À la tête de Pise, englué dans la zone de relégation de Serie A avec une seule victoire en 23 journées pour 11 nuls (personne ne fait mieux) et 11 défaites, Alberto Gilardino vient d’être démis de ses fonctions. Ce dimanche, le club italien l’a en effet officialisé dans un communiqué de presse.

L’entraîneur était arrivé en juillet 2025, mais n’a jamais réussi à obtenir des résultats réguliers. Son équipe a notamment galéré sur le plan offensif, avec seulement 19 buts inscrits. Un comble pour un ancien avant-centre international, champion du monde avec l’Italie en 2006 !

