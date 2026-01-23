S’abonner au mag
Menée de deux buts, l'Inter renverse tout... en huit minutes !

  Inter 6-2 Pise

Buts : Zielinski (39e), Martinez (41e), Esposito (45e+2), Dimarco (82e), Bonny (86e) et Mkhitaryan (90e+3) pour l’Inter // Moreo (11e et 23e) pour Pise

Mais qu’est-ce que c’est que cette première période ? À l’occasion de la 22e journée de Serie A, l’Inter et Pise ont proposé un scénario rocambolesque lors des 45 première minutes. Avec, au terme de la rencontre, une victoire important pour les locaux (qui prennent provisoirement six points d’avance sur Milan en tête du classement, et neuf sur Naples).

Tout a commencé avec un doublé complètement inattendu, Stefano Moreo profitant d’une belle boulette de Yann Sommer pour le lober et pour ouvrir le score avant de breaker de la tête sur corner. La demi-heure de jeu n’était alors pas encore passée, mais l’exploit du dernier du championnat d’Italie semblait possible.

Dimarco en jambes, Martinez encore là

« Semblait » seulement, car les visiteurs ont finalement vite pris l’eau et se sont fait renverser en… huit minutes chrono, les locaux réagissant de manière très rude. Piotr Zielinski a d’abord réduit la marque en transformant un penalty (sifflé pour une main de Matteo Tramoni, sur une frappe du même Zielinski), puis Lautaro Martinez a égalisé sur un centre délicieux signé Federico Dimarco.

Une poignée de secondes s’étaient écoulées entre les deux pions, mais ce n’était pas assez : dans le temps additionnel, Pio Esposito a donné l’avantage à son équipe d’un coup de casque rageur suite à une jolie transversale d’Alessandro Bastoni. Dimarco (après un poteau touché), Ange-Yoan Bonny et Henrikh Mkhitaryan ont enfin enfoncé le clou… en fin de second acte, cette fois !

