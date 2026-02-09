Le PSG de Luis Enrique est le pire cauchemar de Benjamin Pavard

« Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez… » À vrai dire, le PSG ne le connaît que trop bien. Comme l’indique le compte X Statsdufoot, les hommes de Luis Enrique sont le pire cauchemar de l’international français.

Il vaut mieux perdre deux fois 5-0 que…

Les champions d’Europe 2025 ont martyrisé Benjamin Pavard à deux reprises en 253 jours à coups de 5-0. Le PSG lui a d’abord infligé cette sentence en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier, alors que le défenseur était titulaire avec l’Inter. Premier traumatisme.

Benjamin Pavard a perdu deux fois sur le score de 5-0 contre le PSG en 253 jours d'intervalle : - PSG 5-0 Inter le 31 mai 2025 (plus large victoire d'une équipe en finale de C1) - PSG 5-0 OM le 8 février 2026 (plus large victoire d'une équipe lors d'un classique) #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

Ce dimanche, les Parisiens ont récidivé face à l’OM que le champion du monde 2018 a rejoint en prêt l’été dernier. Ne laissant rien aux Phocéens, le PSG a récité son football pour clore la 21e journée de Ligue 1. Sorti peu après l’heure de jeu, Benjamin Pavard s’est décomposé sur le banc.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’aura plus à croiser leur route cette saison.

C’est officiel : le PSG est pour vous le plus grand club français