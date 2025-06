C’est officiel : le PSG est pour vous le plus grand club français

Plus aucun doute.

Selon le sondage So Foot, vous êtes 74% à penser que le Paris Saint-Germain est désormais le plus grand club français. Un résultat qui met fin à tous les débats possibles, même s’il reste 26% d’irrésistibles Gaulois (certainement marseillais) qui restent dans le déni, comme tavumonku qui affirme que « la réponse est dans la question, puisque le PSG n’est pas un club français ».

Alors que selon Benzemamarrakecherkii : « Le débat est clos. Surtout quand on sait que bizarrement ce titre honorifique se joue avec un club qui depuis 32 ans a gagné 1 championnat, 0 Coupe de France et a atteint une seule fois les quarts de finale de la C1 ».

Culture de l’instant ou vérité ?

Après la manita infligée par le club de la capitale française en Ligue des champions, les votants n’ont pas hésité à désigner le PSG comme étant le plus grand club français. Mais même aveuglés par le match de ce samedi 31 mai, le Paris Saint-Germain compte désormais un palmarès en or : 1 Ligue des champions, 13 Ligues 1, 16 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, 13 Trophées des champions et une C2.

Au total, il compte 55 trophées soit 27 de plus que l’OM, 30 de plus que l’OL et Saint-Étienne et 36 de plus que Monaco. Mais pour sissa, « à cause de sa création tardive, le PSG est condamné à ne pas pouvoir revendiquer ce statut avant au moins 2100 ».

En glanant la Ligue des champions 2025, les Parisiens ont rempli une ligne du palmarès que seul l’Olympique Marseillais pouvait revendiquer. Un argument qui ne plaît pas à Cebolinha, qui affirme que « le plus grand palmarès ne fait pas nécessairement le plus grand club. Si demain Elon Musk rachète Boavista et investit à fonds perdu dedans puis gagne 6 des 10 prochaines Ligue des champions, est-ce que ça ferait de Boavista le plus grand club portugais ? Non, je ne pense pas. »

Mieux vaut finir sur le doux message de Oh le beaufreton !, « Paris a besoin d’amour », ce que le club a reçu de ses supporters depuis le coup de sifflet final.

