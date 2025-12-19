Mickaël Landreau claque la porte de la Direction de l’arbitrage

Qui savait qu’il était là-bas, déjà ?

L’aventure de Mickaël Landreau avec la Direction de l’arbitrage a pris fin ce vendredi soir. Nommé au sein de l’instance au mois d’août 2024, l’ancien portier du FC Nantes, également consultant à la télévision, a choisi de rendre son mandat avec le sentiment que « le dialogue avec les clubs s’est […] considérablement renforcé et doit impérativement se poursuivre. […]. L’arbitrage français peut faire l’objet de critiques, comme partout, mais il demeure d’une grande qualité. »

S’il n’a pas donné clairement les raisons de son choix, Landreau laisse sous-entendre des incompatibilités d’humeur dans son communiqué : « Je n’ai jamais renié mon passé de joueur et d’entraîneur : j’ai simplement constaté que les points de vue peuvent varier selon la place que l’on occupe. J’ai souhaité jouer un rôle de passerelle en expliquant aux arbitres et à leurs responsables les réalités et contraintes vécues par les joueurs et les entraîneurs. Si mon rôle officiel était celui d’un porte-parole, je l’ai surtout été auprès des acteurs du football eux-mêmes. Cela a pu parfois prêter à incompréhension. »

La Fédération française de football rappelle que « cette collaboration s’inscrivait dans la démarche d’ouverture de l’arbitrage engagée par la FFF, laquelle reste pleinement disposée à accueillir des expertises extérieures afin de poursuivre le développement de l’arbitrage », et « adresse ses meilleurs vœux de réussite » à Mickaël Landreau, qu’elle remercie également « pour la qualité du travail accompli en faveur de l’arbitrage professionnel ».

Avis aux gueulards au chômage : il y a une place à prendre.

Les notes de Loups Garous : épisode 4