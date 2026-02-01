S’abonner au mag
  • Serie A
  • J23
  • Cremonese-Inter (0-2)

Avec un bijou de Zieliński, l’Inter domine la Cremonese et s’envole en tête de la Serie A

TB
Avec un bijou de Zieliński, l’Inter domine la Cremonese et s’envole en tête de la Serie A

  Cremonese 0-2 Inter

Buts : L. Martínez (16e) et Zieliński (31e)

Cette fois, c’est plié ? L’Inter Milan prend ses aises en tête de la Serie A. Pas vraiment inquiétés sur la pelouse de la Cremonese (0-2), les Milanais tracent leur route et comptent provisoirement huit points d’avance sur leur grand rival du Milan. La  rencontre a bien vite été débloquée par le buteur maison Lautaro Martínez, venu couper un corner d’une tête gagnante (0-1, 16e). Un but pour prendre l’avantage, et un bijou pour plier l’affaire. C’est signé Piotr Zieliński, qui envoie un missile de loin (0-2, 31e).

Un fumigène jeté sur le gardien de la Cremonese

La rencontre a également été marquée par un geste bien moins joli. Au début de la seconde période, le jeu a en effet été interrompu plusieurs minutes après le jet d’un fumigène à quelques mètres du gardien local, Emil Audero. La partie a finalement pu reprendre pour aller à son terme. Sans rébellion de la part des Grigiorossi, qui ne prennent donc pas leurs distances avec la zone rouge (six points d’avance sur la Fiorentina).

Soyez indulgents avec le suspense.

Récital d’Ange-Yoan Bonny avec l’Inter face à la Cremonese

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
196

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!