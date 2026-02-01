Avec un bijou de Zieliński, l’Inter domine la Cremonese et s’envole en tête de la Serie A

Cremonese 0-2 Inter

Buts : L. Martínez (16e) et Zieliński (31e)

Cette fois, c’est plié ? L’Inter Milan prend ses aises en tête de la Serie A. Pas vraiment inquiétés sur la pelouse de la Cremonese (0-2), les Milanais tracent leur route et comptent provisoirement huit points d’avance sur leur grand rival du Milan. La rencontre a bien vite été débloquée par le buteur maison Lautaro Martínez, venu couper un corner d’une tête gagnante (0-1, 16e). Un but pour prendre l’avantage, et un bijou pour plier l’affaire. C’est signé Piotr Zieliński, qui envoie un missile de loin (0-2, 31e).

Un fumigène jeté sur le gardien de la Cremonese

La rencontre a également été marquée par un geste bien moins joli. Au début de la seconde période, le jeu a en effet été interrompu plusieurs minutes après le jet d’un fumigène à quelques mètres du gardien local, Emil Audero. La partie a finalement pu reprendre pour aller à son terme. Sans rébellion de la part des Grigiorossi, qui ne prennent donc pas leurs distances avec la zone rouge (six points d’avance sur la Fiorentina).

Soyez indulgents avec le suspense.

