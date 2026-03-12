S’abonner au mag
Un champion du monde 2010 débarque dans la direction de l’Atlético

CT
Un mercato alléchant. David Villa, champion du monde 2010 avec l’Espagne, devient le nouveau conseiller de l’Atlético de Madrid. Le club madrilène a officialisé la nomination de l’ex-attaquant dans un communiqué ce jeudi. « Le nouveau conseil d’administration de l’Atlético de Madrid a été mis en place. L’un des noms les plus reconnaissables dans cette nouvelle ère de la direction du club est celui de David Villa », a déclaré le club.

Retour avec de nouvelles responsabilités

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Espagne a porté le maillot des Colchoneros lors de la saison 2013-2014, le temps de remporter une Liga et de disputer la finale de Ligue des champions. De retour comme conseiller, David Villa espère aider le club à atteindre les sommets grâce à son expérience. « Je suis très heureux de pouvoir revenir au club avec de nouvelles responsabilités, et la même envie de continuer à aider l’Atlético à devenir plus grand saison après saison », a commenté El Guaje.

Qu’il garde une place au chaud pour Griezmann, une fois que celui-ci aura raccroché les crampons.

