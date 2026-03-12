- Espagne
- Atlético de Madrid
Un champion du monde 2010 débarque dans la direction de l’Atlético
Un mercato alléchant. David Villa, champion du monde 2010 avec l’Espagne, devient le nouveau conseiller de l’Atlético de Madrid. Le club madrilène a officialisé la nomination de l’ex-attaquant dans un communiqué ce jeudi. « Le nouveau conseil d’administration de l’Atlético de Madrid a été mis en place. L’un des noms les plus reconnaissables dans cette nouvelle ère de la direction du club est celui de David Villa », a déclaré le club.
David Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid. Damos la bienvenida a casa a uno de nuestros héroes de la temporada 2013-14 ❤️🤍 ℹ️ https://t.co/fLJ1znjCZr pic.twitter.com/ptfsA9czWw— Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2026
Retour avec de nouvelles responsabilités
Le meilleur buteur de l’histoire de l’Espagne a porté le maillot des Colchoneros lors de la saison 2013-2014, le temps de remporter une Liga et de disputer la finale de Ligue des champions. De retour comme conseiller, David Villa espère aider le club à atteindre les sommets grâce à son expérience. « Je suis très heureux de pouvoir revenir au club avec de nouvelles responsabilités, et la même envie de continuer à aider l’Atlético à devenir plus grand saison après saison », a commenté El Guaje.
Qu'il garde une place au chaud pour Griezmann, une fois que celui-ci aura raccroché les crampons.
CT