Gerónimo Rulli a retrouvé de la confiance malgré les déboires marseillais

Oh, un peu d’air ! Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC (0-1), Geronimo Rulli admet que l’atmosphère est un peu plus respirable pour lui du côté de la Canebière. Le portier argentin a fini la rencontre sans encaisser de but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le 14 décembre face à l’AS Monaco (1-0). Depuis cette victoire à domicile, les Phocéens ont vécu quelques péripéties.

« Je suis passé par les mêmes moments que l’équipe, mais je suis le gardien, alors ma responsabilité est forcément plus visible, confie le gardien de 33 ans en conférence de presse. J’ai passé un moment difficile, oui, parce qu’on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l’élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j’ai retrouvé de la confiance. »

Et l’année prochaine, alors ?

Arrivé en 2024 à l’OM, Rulli a bouclé un premier exercice convaincant avant de se casser quelques dents sur la pression qui pèse le club cette saison. Son contrat s’achève en 2027, mais il n’a pas la moindre idée de ce qui se trame pour la suite, n’ayant pas encore entamé de discussions pour prolonger, même si une qualif en Ligue des champions pourrait bien mettre la puce à l’oreille. « On doit être concentrés sur les neuf derniers matchs, avance l’ancien de Montpellier et Villarreal. La qualification en Ligue des champions sera très importante pour ce genre de question. Mais pour l’instant, je suis seulement focus sur le foot. »

C’est vrai qu’en jouant la C1, tout va comme sur des rulliettes.

