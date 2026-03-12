S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J26
  • OM-Auxerre

Gerónimo Rulli a retrouvé de la confiance malgré les déboires marseillais

SW
2 Réactions
Gerónimo Rulli a retrouvé de la confiance malgré les déboires marseillais

Oh, un peu d’air ! Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Toulouse FC (0-1), Geronimo Rulli admet que l’atmosphère est un peu plus respirable pour lui du côté de la Canebière. Le portier argentin a fini la rencontre sans encaisser de but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le 14 décembre face à l’AS Monaco (1-0). Depuis cette victoire à domicile, les Phocéens ont vécu quelques péripéties.

« Je suis passé par les mêmes moments que l’équipe, mais je suis le gardien, alors ma responsabilité est forcément plus visible, confie le gardien de 33 ans en conférence de presse. J’ai passé un moment difficile, oui, parce qu’on a eu beaucoup de déception sur cette saison. On est des êtres humains, on a vécu des moments durs, le match contre Paris, le match contre Bruges avec l’élimination dans les dernières secondes sur le but de Benfica. Mais j’ai retrouvé de la confiance.  »

Et l’année prochaine, alors ?

Arrivé en 2024 à l’OM, Rulli a bouclé un premier exercice convaincant avant de se casser quelques dents sur la pression qui pèse le club cette saison. Son contrat s’achève en 2027, mais il n’a pas la moindre idée de ce qui se trame pour la suite, n’ayant pas encore entamé de discussions pour prolonger, même si une qualif en Ligue des champions pourrait bien mettre la puce à l’oreille. « On doit être concentrés sur les neuf derniers matchs, avance l’ancien de Montpellier et Villarreal. La qualification en Ligue des champions sera très importante pour ce genre de question. Mais pour l’instant, je suis seulement focus sur le foot. »

C’est vrai qu’en jouant la C1, tout va comme sur des rulliettes.

Nayef Aguerd va se faire opérer des adducteurs

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
48

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.