Le marathon de Paris oblige la reprogrammation d'un match de Ligue 1

N’Golo Kanté aurait postulé pour les deux. En raison de l’organisation du marathon de Paris 2026, la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 opposant le Paris FC à l’AS Monaco doit changer sa programmation. Initialement prévu le 12 avril à 15h au Stade Jean-Bouin, ce choc de milieu de tableau a finalement lieu le 10 avril à 19 heures. Le motif ? L’organisation du marathon de Paris qui pousse la préfecture de Police à modifier le calendrier.

Paris 😍🇫🇷🥖 pic.twitter.com/bl5BSAlceG — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) February 18, 2026

Paris en sueur

La course la plus attendue du monde rassemble chaque année plus de 60 000 hommes et femmes, de 145 nationalités différentes, tous animés par l’objectif de boucler les 42,129 km tracés dans les rues de la capitale. Et le parcours prévoit de passer par la porte d’Auteuil à quelques encablures des stades hébergeant l’autre club de l’élite. il ne restait donc plus que le vendredi pour permettre aux organisateurs et aux autorités de rendre ces événements sportifs viables.

De toute façon, les supporters monégasques sont déjà sur place, non ?

Federico Valverde, le bonheur en triple