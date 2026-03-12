S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Paris FC-Monaco

Le marathon de Paris oblige la reprogrammation d'un match de Ligue 1

AR
4 Réactions
Le marathon de Paris oblige la reprogrammation d'un match de Ligue 1

N’Golo Kanté aurait postulé pour les deux. En raison de l’organisation du marathon de Paris 2026, la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 opposant le Paris FC à l’AS Monaco doit changer sa programmation. Initialement prévu le 12 avril à 15h au Stade Jean-Bouin, ce choc de milieu de tableau a finalement lieu le 10 avril à 19 heures. Le motif ? L’organisation du marathon de Paris qui pousse la préfecture de Police à modifier le calendrier.

Paris en sueur

La course la plus attendue du monde rassemble chaque année plus de 60 000 hommes et femmes, de 145 nationalités différentes, tous animés par l’objectif de boucler les 42,129 km tracés dans les rues de la capitale. Et le parcours prévoit de passer par la porte d’Auteuil à quelques encablures des stades hébergeant l’autre club de l’élite. il ne restait donc plus que le vendredi pour permettre aux organisateurs et aux autorités de rendre ces événements sportifs viables.

De toute façon, les supporters monégasques sont déjà sur place, non ?

Federico Valverde, le bonheur en triple

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui sont les plus pathétiques en Coupe d'Europe ?

Les clubs anglais
Les clubs italiens
Fin Dans 2j
67
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.