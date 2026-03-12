Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea

Believe, comme dirait Ted Lasso. Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, croit encore à la qualification malgré la défaite 5-2 des Blues face au Paris Saint-Germain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Un immense exploit ? Je ne sais pas mais c’est possible, tout est possible dans la vie, philosophe le Français avant de rafraichir la mémoire aux distraits. Après le match, on se l’est dit dans le vestiaire, il y a un match retour. » Mais non ?

Mistakes, mistakes, mistakes

Des erreurs ont plombé le match de son équipe et deux buts de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match diminuent un peu plus les chances de qualification des Londoniens. « Très déçu parce qu’on fait des erreurs et on les paie cash. C’est une grande équipe. On a été sanctionné à chaque fois qu’on a fait une erreur. Et oui, on est déçu parce que même à la fin du match, il y a 4-2 et on fait encore preuve d’immaturité, on va les presser alors que le match est terminé. On a juste à garder le 4-2 et il y a un match retour. Donc on prend ce cinquième but qui fait encore plus mal. Mais voilà, il y a trois buts à remonter, on va tout faire pour », déroule lucidement Fofana.

"À ce niveau-là, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreurs. [...] Ce PSG est une grande équipe" 🗣️ La déclaration pleine de lucidité de Wesley Fofana après la défaite de Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes 🇫🇷#PSGCFC | #UCL pic.twitter.com/lhamq8rtTJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

L’époque des remontadas, c’est fini pour le PSG.

Quand Enzo Fernandez s’en prend à son gardien