Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir

Réactions
Un Barcogoal et d’autres golazos, ça régale. Dans la retentissante victoire du PSG face à Chelsea lors de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des champions (5-2), Bradley Barcola a enfilé le costard du patron pour la première fois depuis un moment. Auteur de son premier caramel en C1 depuis le 19 février 2025 lors du barrage retour face au Stade brestois, l’international français pense que les Parisiens tiennent quelque chose avec ce succès.

« C’est vraiment un de nos matchs référence je pense, parce qu’on a vraiment joué collectivement du début à la fin, explique l’ancien Lyonnais. Même les remplaçants nous ont vraiment aidés sur cette fin de match. C’est vraiment bien de jouer comme ça, je pense qu’on a tous pris du plaisir à jouer et j’espère qu’on va continuer comme ça. »

Le public, arme bonus pour Hernandez

Si la bande de Luis Enrique a semblé kiffer, le plaisir s’est aussi senti dans les tribunes du Parc. Et ça, ça donne le sourire à l’équipe, comme le raconte Lucas Hernandez : « Ça fait plaisir, on joue pour ça, non ? Pour rendre heureux notre public, nos fans. C’est le joueur numéro 12. Ça se voit, quand on joue ici, c’est jamais facile pour les adversaires, et c’est grâce à eux aussi qu’on a pu avoir ce score ce soir. »

La Ligue des champions, c’est un tournoi entre copains, non ?

