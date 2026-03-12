Un (petit) record pour Federico Valverde

Dérisoire, mais on prend. En inscrivant son improbable – et joli – triplé contre Manchester City en huitièmes de finale allers de Ligue des champions ce mercredi soir (3-0), Federico Valverde s’est offert une performance bien rare. L’Uruguayen est en effet devenu le premier milieu de terrain du Real Madrid à s’offrir pareil bilan en C1, depuis 1968 ! Le dernier de l’espèce se nomme Pirri, triple buteur contre l’Apollon Limassol un sombre 18 septembre de cette année.

Pendant ce temps-là, le Real Madrid mène 3-0 face à Manchester City grâce à un TRIPLÉ de Valverde, dont ce BIJOU 🤯🤯🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/TUMCdbwhCy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2026

Valverde peut enfin lancer sa saison

Pour Valverde, parvenu à planter deux fois du droit et une du gauche, cette soirée permettra peut-être d’enfin lancer une saison jusqu’ici compliquée, lui qui peine sérieusement à (re)trouver son niveau habituel depuis près d’un an maintenant. Les Merengues sont attendus à Manchester mardi prochain pour entériner cet avantage de trois buts.

